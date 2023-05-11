بعد الإعفاء.. التموين تعلن رسوم الجمارك على الذهب.. مفاجأة

كشف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

وقال خلال بيان له، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر سيساهم في استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.

وأشار إلى أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن من حق القادمين من الخارج اصطحاب المشغولات الذهبية بدون دفع رسوم جمركية باستثناء دفع رسوم القيمة المضافة فقط في الجمارك والتي قد لا تتعدى جنيهات بسيطة قد لا تتجاوز 5 أو 6 جنيهات عن كل جرام ذهب.



ونوه إلي أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الوزراء قد وافق على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.