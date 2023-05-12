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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات أمس الخميس للجلسة الثانية على التوالي بضغط من قوة الدولار في حين استوعب التجار تأثير البيانات الأمريكية الضعيفة على توقعات أسعار الفائدة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% أو 16.60 دولار إلى 2020.50 دولار للأونصة.

ارتفع المعدن الأصفر بعد أن أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا خلال الأسبوع المنتهي بـ 6 مايو بـ 22 ألف طلب إلى 264 ألف طلب، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021.

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ومع ذلك، سرعان ما تخلى المعدن عن هذه المكاسب مع ارتفاع الدولار، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

كما قام المستثمرون بتقييم التعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري بأن فترة طويلة من معدلات الفائدة المرتفعة ستكون ضرورية إذا ظل التضخم مرتفعًا.

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