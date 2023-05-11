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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الذهب مع صعود الدولار.. الأسواق تقيم بيانات التضخم الأميركية

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثانية  مع ارتفاع الدولار، في حين تقيم الأسواق بيانات التضخم الأميركية لمزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي مع ترقب قرار بنك إنكلترا بشأن سعر الفائدة.
              
وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2022.19 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.4% إلى 2029.60 دولار.
              
وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل نيسان وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ومع هذا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل نيسان 0.4% بعدما زاد 0.1% في مارس آذار.
              
وصعد الدولار اليوم الخميس مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من المؤشرات على ضعف الانتعاش في الصين بعد جائحة كوفيد-19 والذي ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.
              
وعلى الرغم من أن الذهب والدولار يتنافسان باعتبارهما من أصول الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
              

المعادن النفيسة الأخرى


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 24.90 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 1.7% إلى 1095.37 دولار، وهبط البلاديوم 2% تقريبا مسجلاً 1575.81 دولار.

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