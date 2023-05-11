عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع التضخم بالصين .. أبطأ وتيرة في عامين خلال ابريل

صدى البلد

أظهرت بيانات أن التضخم في الصين ارتفع بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين في أبريل، بينما زاد انكماش أسعار المنتجين تسليم المصنع، مما يشير إلى حاجة محتملة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتباين بعد جائحة كوفيد.
              
ويعزز الارتفاع الضعيف في أسعار المستهلكين مؤشرات مستقاة من بيانات التجارة هذا الأسبوع والتي تفيد بأن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا.
              
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أبريل نيسان بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ فبراير شباط 2021، متراجعا عن زيادة سنوية بلغت 0.7% في مارس . وجاءت النتيجة مخالفة لمتوسط التوقعات في استطلاع لرويترز بارتفاع 0.4%.
              
كما زاد انكماش أسعار المنتجين الشهر الماضي، والذي يسلط الضوء، إلى جاني بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، على الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد الأوسع نطاقا في سبيل الانتعاش بعد رفع قيود كوفيد في ديسمبر .
              
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ مايو  2020 وهبط للشهر السابع على التوالي، متراجعا 3.6% على أساس سنوي بعد انخفاضه 2.5% في الشهر السابق. وجاء ذلك بالمقارنة مع توقعات بنزوله 3.2%.
              
ونما الاقتصاد الصيني بمعدل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل رفع قيود كوفيد، لكن الانتعاش كان متفاوتا. وأظهرت أحدث البيانات انكماش نشاط المصانع، في حين لا يزال الضعف المستمر في سوق العقارات مصدر قلق.
              
وقد تزيد أحدث البيانات الضغط على بنك الشعب الصيني لخفض أسعار الفائدة أو ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي.
              
وظلت الضغوط التضخمية الإجمالية منخفضة مع ارتفاع التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.7%، دون تغيير عن الشهر السابق.

ارتفاع التضخم أسعار المنتجين أسعار المستهلكين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الانتعاش الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

منافسة مع لا أحد.. كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

التموين: دخول السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين في الخارج مجانا

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

طبيب الأهلي يزف خبرا سارًا قبل مواجهة الترجي

إصابة شرطيين و10 رجال إطفاء.. انفجار ضخم بأحد المنازل في ألمانيا |تفاصيل

مدبولي: تقديم الدعم اللازم لتمويل مشروع ضخم في البتروكيماويات بقناة السويس

القصير يبحث مع نظيره المجري والمفوض الزراعي الإفريقي آفاق التعاون المشترك

عرض الخميس.. اشتري موبايل Infinix Smart الأسطوري بسعر 2146 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

فيديو

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرار الإعفاء من الضرائب| تفاصيل

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ