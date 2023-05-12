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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تزف مفاجأة سارة للمصريين.. فيديو

الذهب
الذهب

أكدت الإعلامية هدير أبو زيد، مذيعة القناة الأولي، أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، موضحة أن كل من يمتلك أموال اشترى بها ذهب، كون الذهب ملاذ آمن.

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انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

وكشفت أن أسعار الذهب وصلت لـ أرقام تاريخية، وأن المواطنين كانوا مقبلين على شراء السبائك، و الجنيه الذهب.

وأضافت أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، سينتج عنه وفرة فى المعروض، وسينتج عنه انخفاض فى الأسعار، وأن هذا الأمر سيكون لمدة 6 أشهر بعد الموافقة عليه من البرلمان.

ولفتت إلى أن صناعة الذهب كانت في خطر، وذلك لآن تجار الذهب لا يكسبون بشكل كبير من بيع السبائك و الجنيه الذهب.

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الاستجابة كانت سريعة من المسئولين لمقترح الشعبة بوضع قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن الطلبات على الذهب نتج عنها ارتفاعات غير مسبوقة، ذلك لقلة المعروض، ولكن بعد تطبيق القرار الجديد سيكون هناك توازن في الأسواق، وسيكون سعر الذهب في مصر موازي لـ السعر العالمي.

 

ولفت إلى أن سعر الذهب خلال الفترة المقبلة سيشهد استقرارا وتوازنا، ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار.

 

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