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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تنخفض أسعار الذهب بعد إعفاء وارداته من الضريبة والرسوم؟

الذهب
الذهب

اتخذت الحكومة قرارًا بالموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة، وتمت إحالة القرار لـ مجلس النواب للموافقة عليه، ففي حالة الموافقة عليه من مجلس النواب، سيتيح لـ المصريين الدخول بالذهب من الخارج.

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وفى هذا التقرير نستعرض تأثير هذا القرار على سعر الذهب و ما هو سعر الذهب اليوم:

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قرار الحكومة بـ إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة، سينتج عنه توازن في السوق المصرية، وسيكون هناك انخفاض في أسعار الذهب، موضحًا أن هذا القرار ستتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عشماوي، في تصريحات على قناة “صدى البلد”، أن سعر الذهب سيكون قريبا من سعر الذهب في السعودية والدول العربية، وأن من يخزن ذهبا سيقوم بـ إخراجه، لأن سعره سينخفض.

وكشف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل القرار الحكومي بالموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة.

وأكد مساعد أول وزير التموين، خلال استضافته على قناة “صدى البلد”، أن المواطن يلجأ للاستثمار في الذهب كقيمة وزينة، لافتا إلى أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السبائك ثم جنيهات الذهب، منوها إلى أن نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات بلغت 60 إلى 70% عن العام الماضي.

وأوضح أن سعر الجنيه الذهب بلغ 22 ألفا  بزيادة حوالي 3 أضعاف عن العام الماضي، مرجعا سبب الارتفاع المبالغ في الأسعار؛ لحجم المعروض من الذهب الثابت مع تزايد الطلب.

ولفت إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، موضحا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج عبر المنافذ لمدة 6 أشهر، مقابل فقط دفع ضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع قرار حال إقراره سيؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، منوها إلى أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.

واستطرد: “من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري"، متوقعا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الامارات والسعودية.

وقال إن مشروع القرار الحكومي ستتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميًا وتطبيقه، مؤكدا أن إعفاء واردات الذهب من الجمارك لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.

سجّل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2914 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2550 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2186 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20400 جنيه.
 

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