الذهب والدواجن والأرز والخبز والبيض| أبرز 10 تصريحات لمساعد وزير التموين

حلَّ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى، وتحدّث عن خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير الأعلاف، وموقف أسعار الذهب بعد قرار الحكومة الأخير.

وفى هذا التقرير نستعرض حديثه عن الذهب والدواجن والأعلاف والاستثمار والأرز والخبز والبيض:

10 جنيهات | التموين تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار البيض



أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من غير المقبول تغيير أسعار السلع بالساعة وباليوم.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سعر الذرة كان بـ 19 ألفا واليوم يباع بـ 15، والحكومة توفرها بـ 13.600.



13 جنيهًا مرة واحدة | التموين تعلن خبرًا سارًا بشأن سعر الأرز

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الحكومة قررت اعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وأشار عشماوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مركبا قادما حاليا يحمل 50 ألف طن أرز هندي تمهيدا لطرحه بالأسواق قريبا جدا بسعر 20 جنيها للكيلو، موضحًا أن سعر الكيلو وصل فى الوقت الحالي لـ 33 جنيها.

التموين : لا أزمة في السكر .. ونصل لـ الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لا توجد أزمة فى السكر، ولكن هناك بعض الممارسات غير الصحيحة، وأنه سيكون هناك تدخل.

التموين: نعمل على التنوع في استيراد اللحوم لضبط الأسعار

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع نتيجة وجود مضاربات، مؤكدًا أن تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين؛ هدفه تنفيذ عملية تصحيح سعري.

وقال “عشماوي”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك 92 عنصرًا تتحكم في سعر السلع بالأسواق؛ لافتًا إلى أن السوق لا يعمل بطبيعته في ظل المضاربات والأزمات.



هيرخص.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن سعر الذهب في السعودية منخفض كثيرا عن الموجود في مصر، وذلك بسبب التضارب من قبل البعض.

وأضاف عشماوي خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن قرار إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم، والذى سيتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، سينتج عنه انخفاض السعر، و الأسعار ستكون مساوية للموجودة فى السعودية.

دمغ 60 طنا | التموين توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الذهب في مصر مخزن قيمة، و يطلق عليه :" الذهب زينة وخزينة".



الأسبوع المقبل| مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الأسبوع المقبل سينخفض سعر الذهب أو سيكون هناك استقرار و حراك في أسعار الذهب بالسوق المصري.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن من حق القادمين من الخارج إدخال أى كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط.

مليار دولار.. مساعد وزير التموين يكشف عن صفقات استثمارية قريبا

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، مهم، وأن هناك معلومة أن هناك بعض الاتفاقيات تم الانتهاء منها.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية توفر الدولار، وهناك استثمارات داخلية، وأن هناك صفقة تصل لـ مليار دولار.

وأشار إلى أن الصفقات بشكل عام قد تصل لـ 2 مليار، وأن من يقول بأن الصفقات لن تأتى فهو أمر غير صحيح، فالصفقات ستأتي.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شاحنات الدواجن القادمة من البرازيل مستمرة، ولن تتوقف، موضحًا :" كل ما يحدث نقص في السوق بيكون هناك استيراد".