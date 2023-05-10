13 جنيه مرة واحدة | التموين تعلن خبرًا سارًا بشأن سعر الأرز

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الحكومة قررت اعتبار الأرز سلعة استراتيجية.



وأشار عشماوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك مركبا قادما حاليا يحمل 50 ألف طن أرز هندي تمهيدا لطرحه بالأسواق قريبا جدا بسعر 20 جنيها للكيلو، موضحًا أن سعر الكيلو وصل فى الوقت الحالي لـ 33 جنيها.



واتهم مساعد أول وزير التموين، تجار ومضاربين وأفراد باحتكار الأرز مما أدى إلى ندرته، لافتا إلى أنه سيتم ضخ الأرز الهندي بالأسواق ثم تقييم التجربة.



ولفت، إلى أنه تم تحديد سعر كيلو الأرز بـ12.60 جنيه بمنافذ التموين لأنه يخضع لمراكز التسعير وهوامش الربح.



وعن حقيقة وجود أزمة في السكر، قال مساعد أول وزير التموين: ممكن أقول إن هناك بعض الممارسات الخاطئة بدأت تلوح في الأفق وسيتم التدخل.



وتابع أن الدولة المصرية تستورد نحو 400 ألف طن سكر من الخارج بنسبة 9% من حجم الاستهلاك، مردفا أن الوزارة بدأت تلاحظ بعض الممارسات الخاطئة، لذلك سيتم استيراد كميات أخرى من السكر.



ونوه بأن 6 كيلو سكر أقصى كمية يحصل عليها المواطن في التموين، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الاحتياطي من السلع الاستراتيجية والتموينية.

