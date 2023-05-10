دمغ 60 طنا | التموين توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الذهب في مصر مخزن قيمة، و يطلق عليه :" الذهب زينة وخزينة".

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن الذهب من أيام الفراعنة وهو مخزن قيمة، والكثير يتجه للذهب، لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

ولفت إلى أن حجم التعاملات فى السوق المصري من الذهب كبيرة جدًا، وأن ما تم دمغه حديثًا 60 طن، بخلاف الذى كان موجود من القدم.

وأشار إلى أن الإقبال على السبائك و الجنيه الذهب، وأن هناك زيادة على الشراء 60%، وأن الأسعار ارتفعت بسبب الإقبال.

وكشف أن الجنيه الذهب وصل لـ 22 ألفا، و أنه فى العام الماضي كان بـ 7000 جنيه، فهناك فارق كبير، لأن حجم المعروض من الذهب ثابت و الطلب يتزايد مما تسبب في زيادة السعر.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.