10 جنيه | التموين تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار البيض

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من غير المقبول تغيير أسعار السلع بالساعة، وباليوم.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن سعر الذرة كان بـ 19 ألفا واليوم يباع بـ 15، والحكومة توفرها بـ 13.600.

ولفت إلى أن وزارة التموين توفر الذرة، حتى يكون لها انعكاس على الأسعار، وأن سعر طبق البيض انخفض حوالى 10 جنيهات ، فالطبق بأقل من 100 جنيه، بعد أن كان بـ 109.

وأشار إلى أن الدولة تتدخل لحل أي أزمة، فالدولة عندما علمت بمشكلة الدواجن وفرت الدواجن البرازيلي التى سعرها بـ 65 جنيها.