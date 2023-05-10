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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد زيادة السولار | التموين تحسم سعر رغيف الخبز

رغيف الخبز
رغيف الخبز

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز ثابت، ولن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، بعد ارتفاع أسعار السولار.

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وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن الدولة تتحمل فارق السعر، وأن هناك زيادة فى مخصصات دعم التمويل من 90 مليار إلى 120 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الدولة من أكثر الدول تأمينًا للسلع، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ولا توجد أى مشكلة بأى سلعة.

وأشار إلى أن  لا مساس بسعر رغيف الخبز نهائيًا ولا بعد فترة طويلة، أو قصيرة، وأن الدولة تتحمل 90 قرشا عن كل رغيف.

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