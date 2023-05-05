بعد تحريك سعر السولار.. ماهي أسباب الزيادة وهل ستؤثرعلى رغيف الخبز؟|التفاصيل كاملة

سعر السولار.. احتلت جملة سعر السولار وسعر البنزين الصدارة على محرك البحث جوجل، وذلك بعد إصدار القرار بزيادة سعر السولار، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن أسباب الزيادة وموقف “رغيف العيش” بعد تحريك الأسعار، وغيرها من التساؤلات الأخرى، وفي هذا الصدد نستعرض لكم خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع.



أسباب زيادة سعر السولار



أكد المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي لتحديد سعر المواد البترولية تجتمع كل 3 شهور وتحدد أسعار الغاز والبنزين والمازوت والسولار، وتمت الزيادة في سعر السولار في اجتماع محدد مسبقًا.

زيادة أسعار السولار



وقال متحدث البترول، خلال تصريحات تلفزيونية، :"ثبتنا أسعار السولار 3 سنوات، واللجنة مشكلها ودورها متابعة المعادلة السعرية كل ربع عام لربط الأسعار بالسوق المحلي ومعدل سعر الصرف وتكاليف أخرى".

الدولة تتحمل تكلفة دعم السولار

وأضاف أنه في يوليو الماضي تم زيادة سعر السولار 50 قرش، بعدى 3 سنوات من الثبات في السعر، مضيفًا: "الدولة حتى الآن تتحمل تكلفة دعم أسعار السولار، وما زال الفارق بين سعر البيع والتكلفة 4 جنيهات"، أما عن أسعار البنزين، قال :"الدولة لا زالت تتحمل جزء في دعم البنزين حتى الآن".

كما أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الدولة المصرية تستورد من 35 لـ40% من السولار من الخارج وكان لابد من تحريك سعر السولار، حيث إن المعادلة السعرية يتم دراستها ومراجعة كافة العوامل المؤثرة في هذا الموضوع.



وأوضح "عبدالعزيز" أن لجنة التسعير التلقائي لتحديد سعر المواد البترولية تجتمع كل 3 شهور وتحدد أسعار الغاز والبنزين والمازوت والسولار، وتمت الزيادة في سعر السولار في اجتماع محدد مسبقًا، حيث إن هذه اللجنة مشكلها ودورها متابعة المعادلة السعرية كل ربع عام لربط الأسعار بالسوق المحلي ومعدل سعر الصرف وتكاليف أخرى.

تثبيت سعر السولار

وأشار إلى أن أكتر من 3 سنوات تم تثبيت سعر السولار وتم تغير سعر البنزين طوال الـ3 سنوات الماضية، مشددًا على أنه تم تثبيت سعره لأنه يأثر في النقل والكثير من مناحي وقطاعات الحياة، حيث إن الدولة كانت تدعم السولار ليكون هناك استقرار في الأسعار، إلا ان التغيرات الضخمة تسببت في رفع أسعار السولار.

وأضاف أنه في يوليو الماضي تم زيادة سعر السولار 50 قرش، منوهًا بأن الدعم المتوسط السنوي 80 مليار جنيه، مشددًا على أن الدولة تستورد جزء كبير من السولار وكان لابد من تحريك سعر السولار، كما أننا نستورد 35 لـ40% يتم استيراده من الخارج، موضحًا أننا ندعم السولار 64 مليار جنيه سنويًا بعد الزيادة الأخيرة.

هل يرتفع سعر الخبز بعد زيادة سعر السولار؟



وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه يوجد 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وسيتم تعويض أصحاب المخابز بفارق زيادات أسعار السولار، مضيفًا:" المواطن وأصحاب المخابز لن يتحملوا الزيادة الجديدة، وستتحملها الدولة".







وفي جهته، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك حملات على محطات الوقود والمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، مشددًا على أنه تم تحديد تسعيرة تعريفة الركوب بكل المواقف بعد رفع سعر السولار.



وقال “قاسم” خلال تصريحات تلفزيونية إن الزيادات تصل لـ 50 قرش في نطاق مسافة الـ 40 كم، وأعلى من ذلك، ارتفعت الأجرة بواقع جنيه تقريبًا.

أرقام الشكاوى

وكشف عن تخصيص أرقام للشكاوى في غرفة العمليات بالوزارة عن مخالفة زيادة التعريفة، وهي 01103111761- 01150606783، مؤكدًا أن المخالفات ستطبق وفقًا لقانون المرور على السائق والسيارة وهي مخالفات رادعة تصل لسحب رخص السيارة، وحذر السائقين المخالفين، قائلًا:" أي سائق مخالف سيخضع للقانون والمحاكمة".



وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه عقب قرار زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وجهت التنمية المحلية بضبط ومراقبة تعريفة ركوب السيارات.

وأوضح أنه تم زيادة تعريفة الركوب بمقدار نصف جنيه للمسافة 40 كيلو أو قل، وزيادة جنيه للمسافة أكبر من 40 كيلو.

قيمة الزيادة

وأكد المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية أن قيمة الزيادة فى تعريفة الركوب بين المحافظات لا تتجاوز 10% من القيمة التى كانت تدفع قبل قرار زيادة السولار.