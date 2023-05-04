خالد قاسم: وزير التنمية المحلية يتابع بشكل دوري الالتزام بتطبيق تعريفات الركوب

قال الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إنه منذ صدور قرار لجنة التسعير التلقائي مساء أمس، ومعالي الوزير يربط من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف العمليات والأزمات بالمحافظات مع المحافظين.

وتابع خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن بالفعل تم تعديل التعريفة بحيث تكون موجودة ومعلنة على "بنرات" في المواقف الداخلية وكذلك المواقف العمومية ما بين المحافظات وتم نشرها صباح اليوم، وبالفعل السادة المحافظين وإدارات المواقف والمرور ومباحث المرور والتموين وإدارات الأزمات كانوا متواجدين اليوم على الأرض مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء حتى نتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة.

متابعة بشكل دوري

ونوه خالد قاسم أن في نفس الوقت معالي الوزير نزل اليوم مع محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة على العديد من المواقف وتواصل مع الناس ليستمع منهم، وأيضا استمع الى السائقين لكي يتابع بشكل دوري الالتزام بتطبيق تعريفات الركوب، وكذلك التأكيد على بتكثيف الحملات على السيارات ومركبات النقل بمختلف مواقف المحافظات، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير.