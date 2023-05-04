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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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15 جنيها للصعيد | اِعرف أجرة المواصلات الجديدة بعد تحريك أسعار السولار

سعر السولار
سعر السولار

نقلا عن فضائية العربية، فبعد ساعات من رفع سعر السولار بمقدار واحد جنيه ليصبح سعر لتر السولار 8.25 جنيه للتر، هناك زيادة جديدة في تعريفة الركوب أقرتها محافظات مصر المختلفة تناسبت مع قيمة الزيادة في سعر السولار.

بعد زيادة سعر السولار .. تعريفة الركوب الجديدة بجميع مواقف أسوان

بعد زيادة سعر السولار.. تعريفة الركوب الجديدة بجميع المحافظات 2023

وتابع التقرير، أن التعريفة الجديدة تراوحت بين نصف جنيه إلى جنيه إضافة على الماضية بين مناطق محافظة القاهرة المختلفة، وتراوحت الزيادة في أجرة المواصلات من القاهرة للمحافظات بين جنيه للمدن القريبة 15 جنيه لمدن الصعيد.

 

حملات مكثفة من المسؤولين

وأضاف التقرير أن الزيادة الجديدة في التعريفة بسبب ارتفاع سعر السولار رافقتها حملات مكثفة من المسؤولين في كل محافظة للتأكيد على التزام السائقين وعدم فرض رسوم إضافية على المواطنين وخصصت المحافظات أرقاما ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين العاجلة عن زيادات الأجرة مع التأكيد على فرض غرامة كبيرة على المخالفين.

سعر السولار تعريفة الركوب أجرة المواصلات القاهرة مدن الصعيد

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