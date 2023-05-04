بعد زيادة سعر السولار.. تعريفة الركوب الجديدة بجميع المحافظات 2023

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023 .

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار تعريفة الركوب الجديدة في المحافظات المصرية بعد اعلان كل محافظة على حدة مقدار الزيادة المقررة او عدم الزيادة والبقاء على تعريفة الركوب القديمة.

تعريفة الركوب الجديدة في القاهرة

ومن اولى المحافظات التي أعلنت التعريفة الجديدة كانت محافظة القاهرة، التي اقرت صباح اليوم، بإجراء تعديلات في تعريفة ركوب السيرفيس والنقل العام والأقاليم، حيث أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة ركوب جديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، مع مراعاة المسافة التي يقطعها كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

وأجرت المحافظة التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين، مشيرا إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز 1 جنيه للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم.

أما بالنسبة لأجرة النقل النقل العام، فقد زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و 1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.

تعريفة الركوب الجديدة في الجيزة

فيما أعلنت محافظة الجيزة اليوم تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

واوضح محافظ الجيزة إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة لا تتعدي ١٠ % لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

تعريفة الركوب الجديدة في المنوفية

والي محافظة المنوفية، أعلن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، عن تحريك اسعار تعريفة الأجرة في مدن ومراكز محافظة المنوفية وذلك بواقع نصف جنيه بين المراكز المختلفة.

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء المدن والوحدات المحلية متابعة تنفيذ رفع تعريفة الأجرة في مواقف المحافظة والتزام السائقين بها وعدم زيادة الأسعار عن المقرر لها.

تعريفة الركوب الجديدة في الاسكندرية

واعلنت محافظة الإسكندرية، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار ويتم تطبيقها بدء من تاريخ الاعتماد طبقا للجداول المرفقة.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في إعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرا إلى أن النسبة لأوتوبيسات وسيارات ووسائل النقل العام فإن الزيادة المقررة لا تتعدى نسبة 10%، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف و بصورة واضحة.

تعريفة الركوب الجديدة في الشرقية

واعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التعريفة الجديدة لنقل الركاب بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد تحريك سعر السولار بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وقال محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل لجنة لتعديل تعريفة الركوب بما يتماشى مع مسافة كل خط سير والتي تراوحت ما بين 5 : 7 % وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

تعريفة الركوب الجديدة في سوهاج

واعلنت محافظة سوهاج، اليوم، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة لا تتخطى 10%، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار لتر السولار بدءًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس بقيمة 1 جنيه لتصبح 8.25 جنيه للتر.

فيما وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتكثيف حملات الرقابة من الجهات المعنية من " إدارة المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، والوحدات المحلية"؛ لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة.

تعريفة الركوب الجديدة في كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، التعريقة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية للمحافظة، ومن محافظة كفر الشيخ للمحافظات المجاورة، وننشر التعريفة الجديدة، التي أعلن عنها محافظ كفر الشيخ.

فيما وجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان التزام قيام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.

تعريفة الركوب الجديدة في المنيا

واقرت محافظة المنيا تعريفة المواصلات الجديدة بمراكز المحافظة وذلك لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الاخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي بالنسب المبينة تفصيلا بالجداول الخاصة بكل مركز.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا انتظام حركة المواقف والسيارات عقب صدور قرار زيادة تعريفة المواصلات لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي.

تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد

وعلى النقيض، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، مع الأجهزة المعنية، اليوم الخميس، لمناقشة تعريفة الركوب الداخلية لـ"السرفيس" والأجرة وكذلك تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر.

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب الداخلية ببورسعيد لـ"السرفيس" والأجرة، بينما هناك زيادة تتناسب مع قرار زيادة سعر السولار في تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.

تعريفة الركوب الجديدة في جنوب سيناء

والي محافظة جنوب سيناء، اعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي بنسبة نحو ١٠%، تجبر لأقرب 50 قرشًا، لخطوط الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء .

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدءا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس من 7,25 جنيه إلى 8,25 جنيه.

تعريفة الركوب الجديدة في اسوان

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً ، وغرفة عمليات مفتوحة لتحديد التعريفة الجديدة لخطوط السير للسرفيس الداخلية وأيضاً بين مدن المحافظة ، بجانب الخطوط الخارجية المرتبطة بالمحافظات الأخرى ، بالإضافة إلى تعريفة التاكسى 7 راكب ، والتاكسى الحديث بالعداد وذلك عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بتحريك سعر السولار فقط بواقع سعر السولار عند ( 8.25 جنيه للتر ) ، في حين تم تثبيت أسعار باقى المواد البترولية دون أي زيادة.

أعلن المحافظ بأن التعريفة الجديدة للأجرة ستكون بزيادة لا تتجاوز 10 % مع جبر الكسور لأقرب 50 قرش منعاً لحدوث أي مناوشات أو إختلافات بين الركاب والسائقين ، وذلك طبقاً للنموذج المعد فى هذا الشأن ، أما فيما يتعلق بسيارات التاكسى فقد تم تحديد قيمة فتح البونديرة للعداد بـ 7 جنيه، على أن يتم حساب مسافة الكيلو متر الواحد بـ 3 جنيه، وتزداد بنسبة 25٪ من إجمالى المبلغ المستحق.

تعريفة الركوب الجديدة في دمياط

واعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية ووجهت بتكثيف الحملات المفاجئة على المواقف لمنع التلاعب بالتعريفة وخطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين

أكدت عوض على إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مدير إدارة المرور بدمياط ومدير ادارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين .