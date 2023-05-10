عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين : لا أزمة في السكر .. ونصل لـ الاكتفاء الذاتي

السكر
السكر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لا يوجد أزمة فى السكر، ولكن هناك بعض الممارسات غير الصحيحة، وأنه سيكون هناك تدخل.

txt

10 جنيه | التموين تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار البيض

txt

بعد زيادة السولار | التموين تحسم سعر رغيف الخبز

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن  الوزارة تعلم جيدًا ما يحدث، وأن هناك نقص، في السكر.

ولفت إلى أن الدولة تستورد ما يقرب من 300 لـ 400 ألف طن فى العام، وأن هذا يمثل 8 % من قيمة الاستهلاك.

وأشار إلى أن مصر تنتج 92% وأن هناك مصانع تعمل على انتاج السكر، وخلال عامين سيكون لدينا الاكتفاء الذاتى من السكر.

وأوضح أن هناك 7 مصانع لـ انتاج السكر، وبعد ذلك سيكون هناك كميات لـ التصدير، وأن الدولة قامت بـ استيراد 300 ألف طن العام الماضي، وهذا العام سيكون هناك استيراد.

التموين وزير التموين التجارة الداخلية أحمد موسى قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

اجتماع طارئ بالزمالك | إعلان عاجل من مرتضى منصور بشأن مجموعة قرارات

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

ترشيحاتنا

معرفش سمية الخشاب.. حسام موافي ينفعل على الهواء لهذا السبب

والدة آية ضحية زوجها تروي تفاصيل صادمة عن وفاة ابنتها |فيديو

5 خطوات|التعليم العالي تكشف إجراءات قبول الطلاب من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

باكستان.. استدعاء الجيش لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لاعتقال خان

220 جنيهاً لا أكثر.. قيمة الفحوصات الطبية لمبادرة المقبلين على الزواج وأهميتها|تفاصيل

عام على رحيل خليفة بن زايد.. مسيرة حافلة بالعطاء وتقدم الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجنات سهلة.. طريقة عمل ميني بيتزا بالجبنة

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

طليقة عريس من يُؤتمن على العرض: رماني في الشارع ومابيدفعش نفقة

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ