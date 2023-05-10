التموين : لا أزمة في السكر .. ونصل لـ الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لا يوجد أزمة فى السكر، ولكن هناك بعض الممارسات غير الصحيحة، وأنه سيكون هناك تدخل.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعلم جيدًا ما يحدث، وأن هناك نقص، في السكر.

ولفت إلى أن الدولة تستورد ما يقرب من 300 لـ 400 ألف طن فى العام، وأن هذا يمثل 8 % من قيمة الاستهلاك.

وأشار إلى أن مصر تنتج 92% وأن هناك مصانع تعمل على انتاج السكر، وخلال عامين سيكون لدينا الاكتفاء الذاتى من السكر.

وأوضح أن هناك 7 مصانع لـ انتاج السكر، وبعد ذلك سيكون هناك كميات لـ التصدير، وأن الدولة قامت بـ استيراد 300 ألف طن العام الماضي، وهذا العام سيكون هناك استيراد.