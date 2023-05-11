بـ65 جنيها| التموين تعلن خفض أسعار الدواجن

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شاحنات الدواجن القادمة من البرازيل مستمرة، ولن تتوقف، موضحًا :" كل ما يحدث نقص في السوق بيكون هناك استيراد".

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سعر الدواجن البرازيلي بـ 65 جنيه، وهى أسعار مخفضة.

ولفت إلى أن بعض التجار استغلوا هذا الأمر وكانوا يبيعون تلك الدواجن لـ المحلات، و المطاعم، و الفنادق، لتحقيق مكاسب على حساب المواطن.

وأشار إلى أن الدولة لن تسمح لـ أحد باستغلال المواطنين، وأن هذه الفترة تشهد انخفاض بأسعار الدواجن و البيض.

وتابع أن سعر الذرة كان بـ 19 ألفا واليوم يباع بـ 15، والحكومة توفرها بـ 13.600.

ولفت إلى أن وزارة التموين توفر الذرة، حتى يكون لها انعكاس على الأسعار، وأن سعر طبق البيض انخفض حوالى 10 جنيهات ، فالطبق بأقل من 100 جنيه، بعد أن كان بـ 109.