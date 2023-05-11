عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ65 جنيها| التموين تعلن خفض أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شاحنات الدواجن القادمة من البرازيل مستمرة، ولن تتوقف، موضحًا :" كل ما يحدث نقص في السوق بيكون هناك استيراد".

txt

13 جنيه مرة واحدة | التموين تعلن خبرًا سارًا بشأن سعر الأرز

txt

التموين: نعمل على التنوع في استيراد اللحوم لضبط الأسعار

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن  سعر الدواجن البرازيلي بـ 65 جنيه، وهى أسعار مخفضة.

ولفت إلى أن بعض التجار استغلوا هذا الأمر وكانوا يبيعون تلك الدواجن لـ المحلات، و المطاعم، و الفنادق، لتحقيق مكاسب على حساب المواطن.

وأشار إلى أن الدولة لن تسمح لـ أحد باستغلال المواطنين، وأن هذه الفترة تشهد انخفاض بأسعار الدواجن و البيض.

وتابع أن  سعر الذرة كان بـ 19 ألفا واليوم يباع بـ 15، والحكومة توفرها بـ 13.600.

ولفت إلى أن وزارة التموين توفر الذرة، حتى يكون لها انعكاس على الأسعار، وأن سعر طبق البيض انخفض حوالى 10 جنيهات ، فالطبق بأقل من 100 جنيه، بعد أن كان بـ 109.  

 

الدواجن الدواجن و البيض اسعار الدواجن أسعار الدواجن و البيض صدى البلد أحمد موسى وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

معرفش سمية الخشاب.. حسام موافي ينفعل على الهواء لهذا السبب

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

اجتماع طارئ بالزمالك | إعلان عاجل من مرتضى منصور بشأن مجموعة قرارات

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

ترشيحاتنا

أرفض التراشق.. أول تعليق من عدلى القيعى على تصريحات خالد الغندور

الأهلي يقرر التجديد لـ ياسر إبراهيم وقطع إعارة لاعب سموحة

محمد بن زايد يزور فرنسا اليوم الخميس

الذكرى الأولى لاغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 مايو

هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مكان التاتو.. ثراء جبيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

امرأة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا لتخلصها من حوالي ربع وزنها..اعرف القصة

معجنات سهلة.. طريقة عمل ميني بيتزا بالجبنة

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ