هيرخص.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن سعر الذهب في السعودية منخفض كثيرا عن الموجود في مصر، وذلك بسبب التضارب من قبل البعض.

وأضاف عشماوي خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن قرار إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم، والذى سيتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، سينتج عنه انخفاض السعر، و الأسعار ستكون مساوية للموجودة فى السعودية.

ولفت إلى أن أسعار الذهب ستنخفض فى مصر، بعد تطبيق هذا القرار، مطالبًا المصريين فى الخارج بـ انتظار تنفيذ القرار.

وأشار إلى أن القرار لم يطبق ولكن تمت الموافقة عليه من الحكومة، وهو فى مجلس النواب، وخلال أيام قليلة سيخرج للنور.

ونصح عشماوي المواطنين قائلا :" الذهب هيرخص، وسيعود للسعر الطبيعي".