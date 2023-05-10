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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب والفضة .. فيديو

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

يستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من المواطنين كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات. وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الذهب والفضة اليوم.. في البداية قال مايكل محسن احد تجار الذهب والفضة بشارع شبرا: الذهب اليوم انخفض مقارنة بأمس موضحا أن الفترة الحالية تشهد حالة من التذبذب في اسعار الذهب، مشيرا الى ان حركة البيع والشراء كبيرة جدا علي السبائك الذهبية والجنيهات الذهب في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة .

وأشار مايكل إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 هو 2914 و عيار 21 هو 2550 جنيها وعيار 18 هو 2186 والجنين الذهب 20400.

https://fb.watch/krbj4JfEQG/?mibextid=Nif5oz

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