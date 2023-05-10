مليار دولار.. مساعد وزير التموين يكشف عن صفقات استثمارية قريبا

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، مهم، وأن هناك معلومة أن هناك بعض الاتفاقيات تم الانتهاء منها.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن هناك صفقات بأرقام جيدة، وأن مصر من أكثر الدول التى يحقق المستثمر فيها عائد.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية توفر الدولار، وهناك استثمارات داخلية، وأن هناك صفقة تصل لـ مليار دولار.

وأشار إلى أن الصفقات بشكل عام قد تصل لـ 2 مليار، وأن من يقول بأن الصفقات لن تأتى فهو أمر غير صحيح، فالصفقات ستأتي.