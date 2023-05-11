انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية، اليوم الخميس، في مقابل ارتفاع الدولار، في حين تعمل الأسواق على تقييم بيانات التضخم الأمريكية ليتضح مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2022.19 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.4% إلى 2029.60 دولار.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ومع هذا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل نيسان 0.4% بعدما زاد 0.1% في مارس آذار.

وصعد الدولار اليوم الخميس مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من المؤشرات على ضعف الانتعاش في الصين بعد جائحة كوفيد-19 والذي ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الذهب والدولار يتنافسان باعتبارهما من أصول الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.