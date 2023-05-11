عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية، اليوم الخميس، في مقابل ارتفاع الدولار، في حين تعمل الأسواق على تقييم بيانات التضخم الأمريكية ليتضح مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2022.19 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.4% إلى 2029.60 دولار.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ومع هذا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل نيسان 0.4% بعدما زاد 0.1% في مارس آذار.

وصعد الدولار اليوم الخميس مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من المؤشرات على ضعف الانتعاش في الصين بعد جائحة كوفيد-19 والذي ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الذهب والدولار يتنافسان باعتبارهما من أصول الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج دون جمارك يقلل حدة الارتفاعات

التموين: توقعات بانخفاض أسعار الذهب في مصر بعد قرار مجلس الوزراء

اسعار الذهب الدولار بنك انجلترا سعر الفائدة ارتفاع الدولار الذهب الولايات المتحدة اليوان الصيني الاقتصاد العالمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

التموين: دخول السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين في الخارج مجانا

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

موضوعات متعلقة

برلماني: إعفاء المصريين بالخارج من ضريبة الذهب انتعاشة قوية لسوق الصاغة فى مصر

السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج دون جمارك يقلل حدة الارتفاعات

التموين: توقعات بانخفاض أسعار الذهب في مصر بعد قرار مجلس الوزراء

التموين: تداول الذهب بالبورصة السلعية قريبا

الجرام بـ 2560 جنيها.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب

هل تنخفض أسعار الذهب بعد إعفاء وارداته من الضريبة والرسوم؟

مدينة الذهب| مفاجأة سارة للمواطنين خلال الأيام المقبلة

كل ما تريد معرفته عن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم.. مستند

ترشيحاتنا

وزيرة خارجية ألمانيا: يجب إعطاء الفلسطينيين آفاقا تتيح لهم العيش في سلام

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 11 مايو 2023

مصر تشارك بمؤتمر الرباعي المشترك لعملية السلام في ميونخ |شاهد

دراسة تقلب موازين العالم.. وفيات كورونا التي أخافت الملايين كانت بسبب مرض آخر

بـ مفك وUSB| برنامج من هيونداي وكيا لإحباط سرقة سياراتهما.. تفاصيل

بث مباشر| مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ