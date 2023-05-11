عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: توقعات بانخفاض أسعار الذهب في مصر بعد قرار مجلس الوزراء

الذهب
الذهب

توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بإتاحة دخول المصريين بالخارج من الجمارك بمقتنياتهم من الذهب دون دفع رسوم جمركية.

وأوضح أن أسعار  الذهب شهدت شطحات بسبب زيادة الطلب خاصة على السبائك والجنيهات وليس المشغولات لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيسمح بزيادة المعروض في الأسواق وهو ما سيعمل بشكل كبير على خفض الأسعار.

رقم قياسي.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي مصر ويتخطي حسام حسن

التموين: تداول الذهب بالبورصة السلعية قريبا

وأعلن مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه بداية الشهر القادم سيتم وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي في محافظة السويس والذي يمثل نقلة نوعية في تخزين السلع الاستراتيجية.

وأوضح ان المنظومة التموينية تضم ٣٢ سلعة رئيسية بقيمة ٤٠ مليار جنيه سنويا منتشرة في مخازن موزعة على مستوى الجمهورية وأن إنشاء المستودعات الاستراتيجية مهمة قومية لا يقل أهمية عن وجود ٧٥ صومعة على مستوى الجمهورية لتخزين القمح.

واضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان المرحلة الثانية من إنشاء المستودعات الاستراتيجية تتضمن إنشاء ٣ مستودعات استراتيجية حتى يصل الإجمالي إلى ٧ مستودعات.

ولفت الى توجيه من رئيس الجمهورية بتنويع أسواق الجملة على مستوى المحافظات حيث ان هناك ما يقرب من ٢٢٨ موقع على مستوى الجمهورية لإقامة أسواق الجملة ونصف الجملة.

واضاف عشماوي، تم طرح منطقتين لوجستيتين في كفر الشيخ وبني سويف تتراوح المساحات بين ٢٠ فدان و١٣٠ فدان لإقامة المنطقتين اللوجستيتين.

الذهب اسعار الذهب التموين الجمارك رسوم جمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

في رادس لنا حكايات.. الأهلي يتسلح بسجل مرعب على ملعب الترجي

المالية: لا زيادة على ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة

سماع دوي انفجار بمدينة ميلانو الإيطالية |شاهد

"المحبة طريق الكمال".. ننشر كلمة البابا تواضروس باجتماع وفدي الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

لمناقشة تحضيرات Cop28.. ماكرون يستقبل محمد بن زايد بقصر الإليزيه

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ