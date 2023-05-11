التموين: توقعات بانخفاض أسعار الذهب في مصر بعد قرار مجلس الوزراء

توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بإتاحة دخول المصريين بالخارج من الجمارك بمقتنياتهم من الذهب دون دفع رسوم جمركية.

وأوضح أن أسعار الذهب شهدت شطحات بسبب زيادة الطلب خاصة على السبائك والجنيهات وليس المشغولات لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيسمح بزيادة المعروض في الأسواق وهو ما سيعمل بشكل كبير على خفض الأسعار.

وأعلن مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه بداية الشهر القادم سيتم وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي في محافظة السويس والذي يمثل نقلة نوعية في تخزين السلع الاستراتيجية.

وأوضح ان المنظومة التموينية تضم ٣٢ سلعة رئيسية بقيمة ٤٠ مليار جنيه سنويا منتشرة في مخازن موزعة على مستوى الجمهورية وأن إنشاء المستودعات الاستراتيجية مهمة قومية لا يقل أهمية عن وجود ٧٥ صومعة على مستوى الجمهورية لتخزين القمح.

واضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان المرحلة الثانية من إنشاء المستودعات الاستراتيجية تتضمن إنشاء ٣ مستودعات استراتيجية حتى يصل الإجمالي إلى ٧ مستودعات.

ولفت الى توجيه من رئيس الجمهورية بتنويع أسواق الجملة على مستوى المحافظات حيث ان هناك ما يقرب من ٢٢٨ موقع على مستوى الجمهورية لإقامة أسواق الجملة ونصف الجملة.

واضاف عشماوي، تم طرح منطقتين لوجستيتين في كفر الشيخ وبني سويف تتراوح المساحات بين ٢٠ فدان و١٣٠ فدان لإقامة المنطقتين اللوجستيتين.