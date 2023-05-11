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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: تداول الذهب بالبورصة السلعية قريبا

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه من أهم الفرص الاستثمارية التي اتيحت أمام المستثمرين إنشاء المستودعات اللوجستية.

وأعلن مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه بداية الشهر القادم سيتم وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي في محافظة السويس والذي يمثل نقلة نوعية في تخزين السلع الاستراتيجية.

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وأوضح ان المنظومة التموينية تضم ٣٢ سلعة رئيسية بقيمة ٤٠ مليار جنيه سنويا منتشرة في مخازن موزعة على مستوى الجمهورية وأن إنشاء المستودعات الاستراتيجية مهمة قومية لا يقل أهمية عن وجود ٧٥ صومعة على مستوى الجمهورية لتخزين القمح.

إنشاء 3 مستودعات استراتيجية 

واضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان المرحلة الثانية من إنشاء المستودعات الاستراتيجية تتضمن إنشاء ٣ مستودعات استراتيجية حتى يصل الإجمالي إلى ٧ مستودعات.

ولفت الى توجيه من رئيس الجمهورية بتنويع أسواق الجملة على مستوى المحافظات حيث ان هناك ما يقرب من ٢٢٨ موقعا على مستوى الجمهورية لاقامة أسواق الجملة ونصف الجملة.

واضاف: تم طرح منطقتين لوجيستين في كفر الشيخ وبني سويف تتراوح المساحات بين ٢٠ فدانا و١٣٠ فدانا لإقامة المنطقتين اللوجستيتين.

واشار الى زيادة عدد مكاتب السجل التجاري من ٩٢ إلى ١٠٤ مكاتب منها النموذجي.. وتم ربط كافة مكاتب السجل التجاري بقاعدة بيانات وجود ٥.٤ مليون سجل تجاري منتظم بالإضافة أنه من المقرر تغيير شكل السجل التجاري إلى كارت السجل التجاري بالإضافة إلى التعاون مع شركة فيزا للحصول على خدمات السجل التجاري عن طريق ماكينات ATM. 

الذهب 

تداول الذهب في البورصة السلعية قريبا 

قال عشماوي يجري دراسة تداول عدد من السلع الاستراتيجية بالبورصة السلعية مثل القطن والردة  وقريبا الذهب بجانب القمح والذرة الصفراء في الوقت الحالي.

التموين المستودعات الذهب البورصة السلعية المستودعات الاستراتيجية المنظومة التموينية

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