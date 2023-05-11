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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الذكاء الاصطناعي في المجال الطبى.. جلسة ضمن مؤتمر جامعة عين شمس السنوى الدولى

مؤتمر جامعة عين شمس
مؤتمر جامعة عين شمس السنوى الدولى الحادى عشر

" الذكاء الاصطناعي في المجال الطبى" جلسة تفاعلية باستخدام احدث تقنيات التفاعل بين الحضور والمتحدثين فى إطار فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الحادى عشر لجامعة عين شمس .

ترأس الجلسة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور أحمد سمير أستاذ الأشعة بكليه الطب جامعة عين شمس والدكتور طارق الدياسطي رئيس الجمعية المصرية للأشعة والأستاذ بجامعة المنصورة والمهندس عمرو قنديل المدير التنفيذي بشركة سيمنز مصر ، و أدارت الجلسة الأستاذة الدكتورة أيه ياسين أستاذ الاشعة بكلية الطب جامعة عين شمس.

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وضمت الجلسة متحدثين من مختلف التخصصات الطبية وطب الأسنان والصيدلة بالإضافة للمتخصصين في مجال الحاسبات والمعلومات وكذلك مدير الذكاء الاصطناعي توبياس هايمن بسيمنز بالمانيا .

وقد قامت الجلسة بمناقشة احدث التطبيقات الذكاء الإصطناعي بالإضافة لمناقشة قوانين حماية الملكية الفكرية كما قدمت الشركات المشاركة احدث التقنيات في هذا المجال وقد اختتمت الجلسة بحلقه نقاشية ترأسها معالي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور ايمن صالح ودارت الحلقة النقاشية حول دعم الجامعة والباحثين في مجال الذكاء الإصطناعي.

الذكاء الاصطناعي المجال الطبى فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الحادى عشر جامعة عين شمس الدكتور ايمن صالح Jobs Education

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