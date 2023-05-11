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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى.. إطلاق مبادرة" الطالب المنتج" بجامعة عين شمس

إطلاق مبادرة الطالب
إطلاق مبادرة الطالب المنتج

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس معرض “الطالب المنتج” بمشاركة الأسر المنتجة والذي نظمته وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس بكلية البنات.

وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ، والدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور السادة وكلاء الكلية والسادة العمداء السابقين ولفيف من أعضاء هيئه التدريس الكلية والطلاب.

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يأتي المعرض في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعي وجامعة عين شمس.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن المرأة المصرية تقوي بدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القوية والاستثمار في البشر لن يتحقق إلا من خلال 3 محاور وهم تعليم المرأة وتكافؤ الفرص في التعليم وتعزيز الوعي والمشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن الجامعات مصنع الشباب ، و أن الجامعات ليست دورها فقط العمل الأكاديمي ولكن أصبحت تنفتح بكامل إمكانيتها مشارك أساسي في استثمار البشر .

وأضافت أن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع كافة القطاعات بالدولة مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بناء الوطن والاستثمار في البشر، كما أن الوزارة تهتم بتوصيل الخدمات الاجتماعية والإقتصادية للمواطن وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمطورة.

كما أكدت القباج أن الفقر لا يتم مجابهته بالدعم النقدي فقط ولكن بالعمل والإنتاج.

أضافت أن اليوم تم إطلاق مبادرة الطالب المنتج من خلال ٣١ جامعة مصرية بدعم ١٥ مليون جنيه، بالإضافة من دعم بنك ناصر لتقديم قروض بدون فوائد لتقديم الدعم للطلاب وقالت أيضا أن هناك لجان سوف تنزل من الوزاره للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ودراسه حالتهم والمستحقين منهم حتي يتسني لهم إصدار كارنية الخدمات المتكاملة.

في كلمته أكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة أن مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير سوف نجني ثماره قريبا.

كما أشاد بدور وزارة التضامن الإجتماعي من خلال تقديم الدعم في جميع المجالات بالجامعة من خلال التقديم المادي والمعنوي.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على جذب المزيد للانخراط في المشاريع التراثية والصناعات اليدوية والريفية بجانب دعم مختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الاقتصاد الوطني.

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات للاداب والعلوم والتربية أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة واكتشاف وتنمية قدرات الطلاب المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الطالبات الاقتصادي والاجتماعي وتدريبهن على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفني متمثلا في المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة.

فى الختام كرّم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وقام بتسليمها درعاً من الجامعة ، كما قدمت كلية البيانات هدية تذكارية للوزيرة من إنتاج طالبات الكلية .

إطلاق مبادرة الطالب المنتج4
إطلاق مبادرة الطالب المنتج4
إطلاق مبادرة الطالب المنتج3
إطلاق مبادرة الطالب المنتج3
إطلاق مبادرة الطالب المنتج2
إطلاق مبادرة الطالب المنتج2
إطلاق مبادرة الطالب المنتج1
إطلاق مبادرة الطالب المنتج1
إطلاق مبادرة الطالب المنتج
إطلاق مبادرة الطالب المنتج
وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج الدكتور محمود المتيني جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الطالب المنتج Jobs Education

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