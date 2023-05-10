وفد من جامعة لايبتسيج بألمانيا يزور ألسن عين شمس

استقبل الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفداً من جامعة لايبتسيج بألمانيا، والذى يقوم بزيارة علمية لكلية الألسن فى إطار ماجستير الترجمة المشترك بين الجامعتين.

ترأس الوفد الدكتور أوليفر تشولو، مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة، ورافقته المحاضرتان الدكتورة مريم فرادى والدكتورة آن كاترين إنده.

حضر اللقاء من جانب كلية الألسن الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، والدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا، وفريق عمل الماجستير بقسم اللغة الألمانية وهم الدكتورة نهلة ناجى توفيق، رئيس القسم، والدكتور عاصم عز الدين العمارى، منسق برنامج الماجستير، والدكتور عبد الحميد مرزوق، عضو فريق العمل.

وقد ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات العلمية والتعاون الثقافى مع الجهات الألمانية الداعمة مثل الهيئة الألمانية للتبادل العلمى لدعم المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الطلاب والأساتذة.

ووجه نائب رئيس الجامعة الدعوة للضيوف لحضور مؤتمر الجامعة، والتى قبلها الضيوف وعبروا عن شكرهم، كما أشادوا بما قام به فريق العمل بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن من إعداد متقن لبرنامج الزيارة، وأثنوا على الحفاوة التى حظوا بها من إدارة الجامعة، ومن الكلية على مستوى الطلاب والباحثين بهذه الكلية العريقة.

وفى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة، إلى الضيوف كتابا تذكاريا باللغة الإنجليزية عن قصر الزعفران، كما قدمت عميدة كلية الألسن درع الكلية هدية لهم تعبيرا عن أواصر التعاون.

من جانبهم، قام الضيوف بإهداء الكلية مجموعة من أحدث الكتب العلمية فى الترجمة.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس