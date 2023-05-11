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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بمرحلة الدراسات العليا بـ تمريض عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية التمريض بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم أمام الطلاب للدراسات العليا والدبلومات لعام 2021/2020 من خلال بوابتها الإلكترونية http://newnursing.asu.edu.eg/Postgraduate/?lang=ar.

وقالت الدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، إنه يمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق لكل من (الماجستير والدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا) من خلال البوابة الإلكترونية، ثم يقوم بمتابعة البوابة حتى الانتهاء من كافة الخطوات لحين حصوله على الموافقة على طلب الالتحاق الخاص به.

وأوضحت الأوراق المطلوبة للتقديم للماجستير، وهي كالآتي:

1- شهادة البكالوريوس “تقدير جيد” على الأقل.
2- شهادة الامتياز.
3- بيان حالة تقديرات عربي +إنجليزي (4 سنوات البكالوريوس).
4- شهادة ميلاد كمبيوتر.
5- صورة البطاقة.
6- صورتين شخصية.
7- الموقف من التجنيد للذكور.

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وفد من جامعة لايبتسيج بألمانيا يزور ألسن عين شمس

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اليوم..جامعة عين شمس تنظم احتفالية كبرى لمنح محمود محيي الدين الدكتوراة الفخرية

وكانت قد انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و تمنح الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  وعدد من رؤساء الجامعات،  ومجلس الجامعة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون قطاع الصحة، الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محيي الدين،  وذلك على هامش افتتاح  المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين مراسم منح الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومدير الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

كلية التمريض جامعة عين شمس طلاب للدراسات العليا لأوراق المطلوبة

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