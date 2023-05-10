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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم..جامعة عين شمس تنظم احتفالية كبرى لمنح محمود محيي الدين الدكتوراة الفخرية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  استعدادات جامعة عين شمس للاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجامعة لمنح الدكتوراه الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، وتقام الاحتفالية الكبرى ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي في نسخته الحادية عشر والمقام هذا العام تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل" ، وذلك في الفترة من ١٠ إلى ١١ من مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يشهد الاحتفالية نخبة من الشخصيات العامة ورجال الدولة و السادة نواب رئيس الجامعة ونخبة من الخبراء من مصر وعدد من الدول العربية و الأجنبية.

يذكر أن الخبير  الاقتصادي  العالمي الدكتور محمود محيي الدين، صاحب شهرة دولية واسعة  و هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCop-27 .

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نائب رئيس جامعة عين شمس يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بطب المجتمع

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انطلاق المنتدى الدولى لأورام الجهاز الهضمي والقولون بحضور المتيني وأطباء عالميين

تقلد سيادته أرفع المناصب الدولية والمحلية من بينها دوره  كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة .
كما تقلد منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع.
وتولى سيادته  مسؤولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠.
قدم عشرات من الأوراق البحثية والدراسات بلغ عددها أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وغيرها.

لدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدكتوراه الفخرية

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