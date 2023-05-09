عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المنتدى الدولى لأورام الجهاز الهضمي والقولون بحضور المتيني وأطباء عالميين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أقيم يوم الخميس الموافق الرابع من مايو 2023 ، المنتدى الأول لأورام الجهاز الهضمي والكبد بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و كلا من ، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب وأستاذ علاج الأورام بطب المنصورة، الدكتور أسامة سليمان أستاذ جراحة الأورام بطب عين شمس ، الدكتور وحيد يسري أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد ، الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق ، الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام و رئيس مركز أبحاث طب عين شمس و الدكتور أسامة حتة أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس .

txt

اليوم.. انطلاق أولى جلسات المؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية

txt

جامعة عين شمس تنظم احتفالية لمنح الخبير محمود محيي الدين الدكتوراة الفخرية

وبحضورالخبراء الأجانب العالمين :
Prof. Heinz-Josef Lenz
البروفيسور هاينز لينز
رئيس أقسام علاج أورام الجهاز الهضمى والكبد والقولون والبنكرياس بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية

Prof. Markus W. Büchler
البروفيسور ماركس بوشلر رئيس قسم جراحة أورام الجهاز الهضمي و الكبد و البنكرياس بجامعة هايدلبرج - ألمانيا

Prof.Thiaerry De Baere 
رئيس قسم الأشعة التداخلية بمعهد جوستاف روسيه -فرنسا

Prof.Jafar Golzarian
أستاذ الأشعة التداخلية جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة العديد من استاذة علاج الاورام والاشعه التداخلية .

وقد تم مناقشة انجازات المبادرات الرئاسيه للأورام وخاصة اورام الكبد و الجهاز الهضمي و والقولون
و تبعه محاضرات علميه للخبراء الأجانب في تخصصات الأشعه التداخليه وعلاج الأورام، أقيم هذا المنتدي في اطار دعم القطاع الخاص لبرامج خدمةالمجتمع

جامعة عين شمس 11
جامعة عين شمس 11
جامعة عين شمس 10
جامعة عين شمس 10
جامعة عين شمس 9
جامعة عين شمس 9
جامعة عين شمس 8
جامعة عين شمس 8
جامعة عين شمس 7
جامعة عين شمس 7
جامعة عين شمس 6
جامعة عين شمس 6
جامعة عين شمس 5
جامعة عين شمس 5
جامعة عين شمس 4
جامعة عين شمس 4
جامعة عين شمس 3
جامعة عين شمس 3
جامعة عين شمس 2
جامعة عين شمس 2
جامعة عين شمس 1
جامعة عين شمس 1
جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية علاج الأورام طب المنصورة جراحة الأورام طب عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

موضوعات متعلقة

عميد حقوق عين شمس يصدر تحذيرات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

مزايا اقتصادية واجتماعية.. "التضامن" تدعم الطلاب غير القادرين وذوي الهمم بالجامعات| والمصروفات والأجهزة التعويضية أبرزها

مسئول كبير سابق في جوجل | المهندس محمد جودت ضيف جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تكشف لـ صدى البلد تفاصيل بدء امتحانات الترم الثاني

ترشيحاتنا

١٣ شهيدا | غزة تودع قادة السرايا وشهداء العدوان

سفير السويد: تزويد مصر لأوروبا بالطاقة يفيد الطرفين اقتصاديا

وصل إلى جوبا.. سامح شكري يبدأ جولة بدول جوار السودان للتنسيق والتشاور

القاتل الصامت.. دراسة تُحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة| فيديو

السعيد: طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

فيديو

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

وفاء مكي: ميار الببلاوي قالت إنها تعبانة علشان كتمت شهادة حق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ