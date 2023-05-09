انطلاق المنتدى الدولى لأورام الجهاز الهضمي والقولون بحضور المتيني وأطباء عالميين

أقيم يوم الخميس الموافق الرابع من مايو 2023 ، المنتدى الأول لأورام الجهاز الهضمي والكبد بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و كلا من ، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب وأستاذ علاج الأورام بطب المنصورة، الدكتور أسامة سليمان أستاذ جراحة الأورام بطب عين شمس ، الدكتور وحيد يسري أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد ، الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق ، الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام و رئيس مركز أبحاث طب عين شمس و الدكتور أسامة حتة أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس .

وبحضورالخبراء الأجانب العالمين :

Prof. Heinz-Josef Lenz

البروفيسور هاينز لينز

رئيس أقسام علاج أورام الجهاز الهضمى والكبد والقولون والبنكرياس بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية

Prof. Markus W. Büchler

البروفيسور ماركس بوشلر رئيس قسم جراحة أورام الجهاز الهضمي و الكبد و البنكرياس بجامعة هايدلبرج - ألمانيا

Prof.Thiaerry De Baere

رئيس قسم الأشعة التداخلية بمعهد جوستاف روسيه -فرنسا

Prof.Jafar Golzarian

أستاذ الأشعة التداخلية جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة العديد من استاذة علاج الاورام والاشعه التداخلية .

وقد تم مناقشة انجازات المبادرات الرئاسيه للأورام وخاصة اورام الكبد و الجهاز الهضمي و والقولون

و تبعه محاضرات علميه للخبراء الأجانب في تخصصات الأشعه التداخليه وعلاج الأورام، أقيم هذا المنتدي في اطار دعم القطاع الخاص لبرامج خدمةالمجتمع