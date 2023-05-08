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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم احتفالية لمنح الخبير محمود محيي الدين الدكتوراة الفخرية

الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، استعداد جامعة عين شمس للاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجامعة لمنح الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، وتقام الاحتفالية الكبرى ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي في نسخته الحادية عشر والمقام هذا العام تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل" ، وذلك في الفترة من ١٠ إلى ١١ من مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

 


يشهد الاحتفالية نخبة من الشخصيات العامة ورجال الدولة ونواب رئيس الجامعة ونخبة من الخبراء من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

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يذكر أن الخبير  الاقتصادي  العالمي الدكتور محمود محيي الدين، صاحب شهرة دولية واسعة  وهو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCop-27 .

 

تقلد  أرفع المناصب الدولية والمحلية من بينها

دوره  كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة .
كما تقلد منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع.
وتولى مسؤولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠.
قدم عشرات من الأوراق البحثية والدراسات بلغ عددها أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وغيرها.

الخبير الاقتصادي الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

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