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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق أولى جلسات المؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق اليوم أولي جلسات المؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة عين شمس تحت عنوان " اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل " .

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جامعة عين شمس تنظم احتفالية لمنح الخبير محمود محيي الدين الدكتوراة الفخرية

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عميد حقوق عين شمس يصدر تحذيرات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وبالتنسيق مع الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف بجامعة عين شمس ، وبالتعاون  مع وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية .

وتناقش الجلسات الموضوعات  الآتية :

_ دور مؤسسات الدولة الداعم لحقوق المرأة. 
_ دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة الدور الوطني دور الأمم المتحدة في دعم مشروعات الخاصة بمناهضة العنف وتمكين المرأة المصرية. 
_ قضايا المرأة بين الواقع والمأمول مقارنة بين القانون المصري والقوانين العالمية.  
- دور مؤسسات الدولة الداعم لحقوق المرأة . 
- دور وزارة التضامن في مناهضة العنف ضد المرأة .
- دور جامعة عين شمس في تمكين رائدات الأعمال . 
- دور منظمات المجتمع المدني في دعم وتمكين المرأة . 
_ حقوق المرأة في ضوء اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
بالتعاون والاشتراك مع وحدات مناهضة العنف داخل الجامعات المصرية.  

للتسجيل والاشتراك : 
http://conferences.asu.edu.eg/
 

جامعة عين شمس جلسات المؤتمر العلمي الثاني مناهضة العنف الجامعات المصرية المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر اقتصاد المعرفة Jobs Education

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