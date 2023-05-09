اليوم.. انطلاق أولى جلسات المؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية

تنطلق اليوم أولي جلسات المؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة عين شمس تحت عنوان " اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل " .
ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وبالتنسيق مع الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف بجامعة عين شمس ، وبالتعاون مع وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية .
وتناقش الجلسات الموضوعات الآتية :
_ دور مؤسسات الدولة الداعم لحقوق المرأة.
_ دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة الدور الوطني دور الأمم المتحدة في دعم مشروعات الخاصة بمناهضة العنف وتمكين المرأة المصرية.
_ قضايا المرأة بين الواقع والمأمول مقارنة بين القانون المصري والقوانين العالمية.
- دور مؤسسات الدولة الداعم لحقوق المرأة .
- دور وزارة التضامن في مناهضة العنف ضد المرأة .
- دور جامعة عين شمس في تمكين رائدات الأعمال .
- دور منظمات المجتمع المدني في دعم وتمكين المرأة .
_ حقوق المرأة في ضوء اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
بالتعاون والاشتراك مع وحدات مناهضة العنف داخل الجامعات المصرية.
للتسجيل والاشتراك :
http://conferences.asu.edu.eg/