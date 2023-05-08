عميد حقوق عين شمس يصدر تحذيرات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن مقرر قضايا مجتمعية مقرر علي طلاب الفرقة الاولي مستجد وباق للإعادة ولا تضاف درجاته إلي مجموع الطالب ويتعين النجاح في المادة كشرط للتخرج .

وأكد الدكتور محمد صافي ، أن الكلية تقوم بتحضيرات امتحانات الفصل الدراسي الثاني من حيث تجهيز قاعات الامتحانات ، لافتاً أنه تم إعلان جداول الثلاث شعب العربي - الإنجليزي - الفرنسي ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وكشف الدكتور محمد صافى عن بعض التحذيرات اثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق وهي كالاتي:

-لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون اثبات الشخصية من خلال بطاقة الرقم القومي الخاص به أو جواز السفر للوافدين

-يجب علي الطالب دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن عدم التزامه بذلك

-يلتزم الطالب بعدم دخول لجنة الامتحان باي اجهزة اتصال او كتب او مذكرات تتصل بالامتحان وفي حال دخوله بها يلتزم بتسليمها إلي مراقب القسم الذي يمتحن به قبل بدء الامتحان ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن مخالفة ذلك