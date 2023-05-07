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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات معرض «الطالب المنتج» بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن.. المتيني: لها مردود اقتصادي كبير.. القباج: تخصيص لجنة للحصول على كارنية خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
  • انطلاق فعاليات معرض "الطالب المنتج" بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن  
  • عميدة بنات عين شمس: نقدم خططا تسويقية للطالبات وتشجعيهن لتدريبهن على الصناعات الحرفية واليدوية
  • رئيس جامعة عين شمس: مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير 
  • وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس: الجامعات مصنع الشباب مشارك أساسي في استثمار البشر
  • وزير التضامن: تخصيص لجنة للحصول على كارنيه خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية

انطلقت، منذ قليل، فعاليات معرض "الطالب المنتج" بكلية البنات بجامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس. وتقدم وزارة التضامن فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية وراءها سنوات من التعلم.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وذلك اليوم، الأحد، الساعة 12 ظهرا بكلية البنات بمصر الجديدة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسوارات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع)، وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسوارات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تشارك في المبادرة 31 جامعة مصرية بدعم 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم بنك ناصر لتقديم قروض بدون فوائد لتقديم الدعم للطلاب.

وقالت الدكتورة نيفين القباج إن المرأة المصرية تقوى بدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القوية والرجال الواثقة الأبية، والاستثمار في البشر لن يتحقق إلا من خلال 3 محاور وهي تعليم المرأة وتكافؤ الفرص في التعليم وتعزيز الوعي والمشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في إطلاق مبادرة “الطالب المنتج” بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس، إن الجامعات مصنع الشباب، لافتا إلى أن الجامعات ليس دورها فقط العمل الأكاديمي، ولكن أصبحت تنفتح  بكامل إمكانياتها كمشارك أساسي في استثمار البشر.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع جميع القطاعات بالدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بناء الوطن والاستثمار في البشر، كما أن الوزارة تهتم بتوصيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمطورة، مشيرة إلى أن الفقر لا تتم مجابهته بالدعم النقدي فقط ولكن بالعمل والإنتاج.

ونوهت إلى أن الوزارة سوف تخصص لجنة بكل جامعة لحصول جميع الطلاب على كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي احتياجات الخاصة بالجامعات المصرية.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع جميع القطاعات بالدولة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على بناء الوطن والاستثمار في البشر، كما أن الوزارة تهتم بتوصيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمطورة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن انطلاق مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية من جامعة عين شمس تشريف كبيرة للجامعة.

وأكد الدكتور محمود المتيني، في كلمته خلال انطلاق فعاليات الطالب المنتج بكلية البنات جامعة عين شمس، أن مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير سوف نجني ثماره قريبا.
 

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جامعة عين شمس تكرّم وزيرة التضامن الاجتماعي لإطلاقها مبادرة الطالب المنتج|صور

وأشاد المتيني بدور وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تقديم الدعم في جميع المجالات بالجامعة من خلال التقديم المادي والمعنوي.  

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تعمل على جذب المزيد من للانخراط فى المشاريع التراثية والصناعات اليدوية والريفية، بجانب دعم مختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحفز الاقتصاد الوطني.

من جانبها، قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات، إن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة، واكتشاف وتنمية قدرات الطلاب المهنية والارتقاء بها، ورفع مستوى الطلاب الاقتصادى والاجتماعى، وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية، وتقديم الدعم الفنى متمثلاً فى المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة.

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