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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكرّم وزيرة التضامن الاجتماعي لإطلاقها مبادرة الطالب المنتج|صور

جامعة عين شمس تكرم
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي

انطلقت منذ قليل فاعليات معرض "الطالب المنتج" بكلية البنات جامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة، والذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس .

وكرّمت جامعة عين شمس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتسليمها درعاً من الجامعة لإطلاقها مبادرة الطالب المنتج علي مستوي الجامعات المصرية من جامعة عين شمس

 

وقالت الدكتورة نيفين القباج خلال كلمتها في إطلاق المبادرة، إن اليوم تم اطلاق مبادرة الطالب المنتج من خلال 31 جامعة مصرية  بدعم 15 مليون جنيه، بالإضافة من دعم بنك ناصر لتقديم قروض بدون فوائد لتقديم الدعم للطلاب .

 

وأكدت الدكتورة نيفين القباج خلال كلمتها في إطلاق مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس، أن الجامعات مصنع الشباب، لافتة إلى أن الجامعات ليست دورها فقط العمل الأكاديمي ولكن أصبحت تنفتح  بكامل إمكانياتها ومشارك أساسي في استثمار البشر.

وتقدّم وزارة التضامن فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية ورائها سنوات من التعلم.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة عين شمس

تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وذلك اليوم بكلية البنات بمصر الجديدة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي
البنات جامعة عين شمس التضامن الاجتماعي Jobs Education المتيني رئيس جامعة عين شمس

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