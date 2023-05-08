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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء فعاليات أسبوع العلم و المؤتمر السنوى بكلية البنات جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

 


افتتحت  الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس ، فعاليات أسبوع العلم و المؤتمر السنوى للكلية بعنوان " الإنسان..المجتمع ..البيئة فرص و تحديات في عالم متغير " بمسرح الكلية، والذي تنتهي  فعالياته اليوم ٨ مايو الجاري  ٢٠٢٣ بحضور  وكلاء الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من  وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة 
 

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بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة  الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، حيث قامت بعرض مختصر لإنجازات إدارات الكلية الثلاثة ،حيث أصبحت كل قطاعات الكلية تتمتع بالتحول الرقمي بنسبة تصل ال ٩٠٪ و قريبا جدا وستصل نسبة التحول الرقمي داخل الكلية الى ١٠٠٪ ، و ايضا نظام المرتبات الجديد حيث تعتبر كلية البنات لها السبق فى تطبيق هذا البرنامج ،و ايضا الدبلومة التكميلية فى الآداب ، و و المؤلفات الإلكترونية و المنصة التعليمية، إلى جانب الدور الفعال الذي تقوم به الكلية من تطوير البنية التحتية للمباني و تطوير الحضانة و حمام السباحة لخدمة الطالبات و أبناء الهيئة التدريس و الموظفين .

فى نهاية كلمتها قدمت الشكر والتقدير  لكل الحضور و للفريق المتكامل الذي يعمل داخل الكلية وخارجها لخدمة أبناء الكلية وتطويرها ، و مركدة أن كلية البنات تعد جامعة وسيتم التقديم البرامجي للحصول على الجودة فى وقت قريب .

كما قام كل وكيل من وكلاء الكلية باستعراض انجازات القطاع الخاص به.

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