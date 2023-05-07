بشرى سارة.. كارنيه خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية

انطلقت، منذ قليل، فعاليات معرض "الطالب المنتج" بكلية البنات جامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس .

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة سوف تخصص لجنة بكل جامعة لحصول الطلاب من ذوي الهمم على كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي احتياجات الخاصة بالجامعات المصرية.

وأكدت أن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع كافة القطاعات بالدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بناء الوطن والاستثمار في البشر، كما أن الوزارة تهتم بتوصيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمطورة.

وأكدت القباج إن الفقر لا يتم مجابهته بالدعم النقدي فقط ولكن بالعمل والإنتاج.

وأضافت الدكتورة نيفن القباج أن اليوم تم إطلاق مباردة الطالب المنتج من خلال ٣١ جامعة مصرية بدعم ١٥ مليون جنيه، بالإضافة من دعم بنك ناصر لتقديم قروض بدون فوائد لتقديم الدعم للطلاب .

وأكدت الدكتورة نيفين القباج خلال كلمتها في إطلاق مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس، إن الجامعات مصنع الشباب، لافتة إلى أن الجامعات ليست دورها فقط العمل الأكاديمي، ولكن أصبحت تنفتح بكامل إمكانيتها كمشارك أساسي في استثمار البشر.

وتقدم وزارة التضامن فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية ورائها سنوات من التعلم.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وذلك اليوم بكلية البنات بمصر الجديدة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).