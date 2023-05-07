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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرة التضامن: الجامعات مصنع الشباب ومشارك أساسي في استثمار البشر

وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس الجامعات مصنع الشباب

انطلقت، منذ قليل، فعاليات معرض " الطالب المنتج" بكلية البنات جامعة  عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس .

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،المرأه المصرية تقوي بدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القوية والرجال الواثقة الأبية والاستثمار في البشر لن يتحقق إلا من خلال 3 محاور وهم تعليم المرأة وتكافؤ الفرص في التعليم وتعزيز الوعي والمشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج خلال كلمتها في اطلاق مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس ،ان  الجامعات مصنع الشباب  لافتا ان الجامعات ليست دورها فقط العمل الاكاديمي وكلن اصبحت تنفتح  بكامل امكانيتها مشارك اساسي في استثمار البشر.

وتقدم وزارة التضامن   فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية ورائها سنوات من التعلم.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس

تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وذلك اليوم  بكلية البنات بمصر الجديدة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس الجامعات مصنع الشباب مشارك اساسي في استثمار البشر
وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس الجامعات مصنع الشباب مشارك اساسي في استثمار البشر
وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس الجامعات مصنع الشباب مشارك اساسي في استثمار البشر
وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس الجامعات مصنع الشباب مشارك اساسي في استثمار البشر
وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس الجامعات مصنع الشباب مشارك اساسي في استثمار البشر
وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس الجامعات مصنع الشباب مشارك اساسي في استثمار البشر
وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس الجامعات مصنع الشباب مشارك اساسي في استثمار البشر
وزيرة التضامن الاجتماعى بعين شمس الجامعات مصنع الشباب مشارك اساسي في استثمار البشر
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