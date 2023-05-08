ألسن عين شمس تكرم  32 عضو هيئة تدريس حاصلين على جوائز محلية ودولية

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الجلسة الافتتاحية للاسبوع الثقافي للجنة العلاقات الثقافية بالكلية، بحضور أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور.ماجد الصعيدي مقرر اللجنة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية، والتى شهدت تكريم الأساتذة و أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز محلية و إقليمية ودولية خلال الفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٢.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن مجهودات أبناء الكلية على مختلف الأصعدة هي المكونات الرئيسية لنجاح الكلية، وكان لإسهامات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحصولهم على جوائز محلية ودولية الأثر الأكبر في نجاح منظومة الكلية وحصولها على اعتماد عدد من برامجها.

وفي الختام قامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، بتكريم الأساتذة و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعددهم ٣٢ من الحاصلين على جوائز محلية ودولية خلال الفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٢.