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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |النجم بولوكس يقترن مع المريخ الكوكب الأحمر الليلة... انتهاء فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوى بكلية البنات جامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الثلاثاء.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة
تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

منظر سماوي رائع.. النجم بولوكس يقترن مع المريخ الكوكب الأحمر الليلة


تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية مهمة وبديعة حيث يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux - في برج الجوزاء / التوأمان، في ظاهر تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهي ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

 

انتهاء فعاليات أسبوع العلم و المؤتمر السنوى بكلية البنات جامعة عين شمس


افتتحت  الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس ، فعاليات أسبوع العلم و المؤتمر السنوى للكلية بعنوان " الإنسان..المجتمع ..البيئة فرص و تحديات في عالم متغير " بمسرح الكلية، والذي تنتهي  فعالياته اليوم ٨ مايو الجاري  ٢٠٢٣ بحضور  وكلاء الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من  وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

 

تعرف علي جداول امتحانات الدراسات العليا بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس


تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

 

اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن عن بدء فعاليات مهرجان المسرح … تفاصيل


أعلنت اللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب جامعة القاهرة عن بدء فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة ،  في مسرح المدينة الجامعية بمشاركة 15 عشر كلية من كليات الجامعة ولمدة 15 يوما بواقع عرض كل يوم لكل كلية.

 

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