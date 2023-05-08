الثلاثاء.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يوم الثلاثاء القادم 9 مايو 2023 برنامج تدريبي عن معايير الجودة بالعملية التعليمية

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حرص إدارة الجامعة على رعاية وتشجيع أبنائها الطلاب للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان خلال متابعته لورشة العمل التأهيلية التى نظمتها إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان لإعداد الفريق المشارك في برنامج العباقرة الذي يقدمه الإعلامي عصام يوسف - أن الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب من خلال عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم بما يسهم فى الفوز وحصد المراكز الأولى .