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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف علي جداول امتحانات الدراسات العليا بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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اليوم.. انطلاق جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب حقوق عين شمس

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غدًا.. جامعة عين شمس تنظم معرض «الطالب المنتج» بمشاركة الأسر المنتجة

وأعلنت إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس جداول امتحانات الدراسات  العليا دور مايو 2023.

وأكدت إدارة الكلية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالامتحانات بعددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات دور مايو ، مؤكدة أنه لن  يسمح للطالب باداء الامتحان إلا إذا كان تقدم بالبحث الخاص بالدبلوم المقيد به في المواعيد المعنية ويحظر علي الطالب دخول الامتحان ومعه كتب و مذكرات او تلفيون والا يتعرض الطالب لعقوبة تأديبية .

كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس

والجدير بالذكر نجح مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس فى الحصول على الاعتماد الدولى للمرة الثانية من 
International Board of Certified Trainers (IBCT)
بتصنيف دولي متميز من فئة أربع نجوم، وذلك بحضور ايريك بوسهاوزين المدير التنفيذي لفرع البورد الدولي للمدربين المعتمدين بروتردام هولندا عبر تقنية الزووم  والمدير التنفيذي للشرق الأوسط الأستاذ الدكتور أحمد متولي والمراجع الدولي د. نرمين عطية.

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