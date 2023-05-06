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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدًا.. جامعة عين شمس تنظم معرض «الطالب المنتج» بمشاركة الأسر المنتجة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي ، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، و برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية ، الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات.

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ويأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس ، وفي ضوء حرص الجامعة و الوزارة على الإهتمام بعملية التنمية الإقتصادية.

وذلك فى الفترة من 7 - 10 مايو بكلية البنات بجامعة عين شمس، من الساعة 9 صباحاً - 4 عصراً.

ويقام المعرض تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة منسق البروتوكول لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة رنا الهلالى مدير مركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة منسق البروتوكول لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة هبة عادل وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والإبتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب ( مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة ( أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس ) .

وكان قد نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات، بالبرجولا الجديدة المعرض الخيرى للكتاب بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية وقسم علم النفس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات والدكتورة هبة عادل بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم خلال المعرض عرض مجموعة من الكتب الثقافية و الروايات و بيعها بسعر رمزى جدا و العائد يتوجه لدفع المصروفات للطالبات الغير قادرات ، و أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية على أهمية الكتاب فى رفع وتعزيز مستوى الوعي المعرفي  حتى تكون القراءة متاحة لكافة فئات المجتمع بما يحقق الهدف الرئيسي  وهو إتاحة الفرصة أمام الجميع لاقتناء الكتب وتنمية عادة القراءة لديهم.

وحدة التضامن الاجتماعي جامعة عين شمس الطالب المنتج الاسر المنتجة وزارة التضامن الاجتماعي كلية البنات Jobs Education

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