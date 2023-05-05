بدء التقديم لمرحلة الدراسات العليا بـ"تمريض عين شمس"

أعلنت كلية التمريض بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم أمام الطلاب للدراسات العليا والدبلومات لعام 2021/2020 من خلال بوابتها الإلكترونية http://newnursing.asu.edu.eg/Postgraduate/?lang=ar.

وقالت الدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، إنه يمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق لكل من (الماجيستير الدكتوراه دبلوم الدراسات العليا) من خلال البوابة الإلكترونية، ثم يقوم بمتابعة البوابة حتى الانتهاء من كافة الخطوات لحين حصوله على الموافقة على طلب الالتحاق الخاص به.

وأوضحت الأوراق المطلوبة للتقديم للماجستير، وهي كالآتي:

1- شهادة البكالوريوس “تقدير جيد” على الأقل.

2- شهادة الامتياز.

3- بيان حالة تقديرات عربي +إنجليزي (4 سنوات البكالوريوس).

4- شهادة ميلاد كمبيوتر.

5- صورة البطاقة.

6- صورتين شخصية.

7- الموقف من التجنيد للذكور.

وكان قد افتتح الأستاذ الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و السفير البلجيكى بالقاهرة السيد / فرانسوا كورنيه ، المؤتمر الدولى الأول لدائرة أقسام اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس.

وذلك بعنوان " الأخلاق والشعر والجماليات في الأدب الفرنسي و الفرانكوفوني" ، بحضور الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، الدكتورة هدى أباظة مقرر المؤتمر و الدكتور جورج فوريستير جامعة السوربون ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الفرنسية بالجامعة.

في كلمته رحب الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالسادة الحضور ، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق الدوائر العلمية بجامعة عين شمس هو التعاون بين الأقسام العلمية المتشابهة في الكليات وتشجيعهم على التواصل والتكامل بينهم.