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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يكشف أهمية تفعيل دور المدارس في مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية

الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي،  أن توفير الدعم اللازم للطلاب والمعلمين لتنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، يعتبر من الأمور الحاسمة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتعكس دور التعليم والمنظومة التعليمية أهمية العمل على تعزيز القيم والمعتقدات الإيجابية وتشجيع السلوكيات الصحيحة بين الطلاب، مما يساعدهم على التحلي بالأخلاق والمسؤولية الاجتماعية والوطنية، وتحقيق التكامل والتطور في المجتمع.

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خبير يوضح أهمية تبصير الطلاب بالثوابت الوطنية.. وطرق التعامل مع قضايا التوعية الاجتماعية

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خبير تعليم يوضح دور المدرسة في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية

وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بأن تنمية وعي جميع الطلاب والمدرسين والعاملين بالمدرسة بأهمية المشاركة المجتمعية في مواجهة القضايا والمشكلات في المجتمع المحلي، يأتي حصيلة الاهتمام بتطوير العلاقة بين المدرسة وطلابها ومعلميها والمجتمع المدني، كون المدرسة نتاجا للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية لمجتمعها.

أشار الخبيرة التربوية، إلى ضرورة تفعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي من أجل التصدي لهذه الممارسات السيئة بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه يلعب دورًا مهمًا في تحسين البيئة التعليمية داخل المدرسة، وخاصة فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية والنفسية التي يواجها الطلاب، ويجب أن يتم تدريب هؤلاء الاخصائيين على كيفية التعامل مع الطلاب الذين يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، ومتابعة تقدمهم وتحسين سلوكياتهم داخل المدرسة، حتي لا يكونوا عرضة للانجراف وراء مثل هذه الألعاب.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب وتنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، ومفهوم الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة من خلال وضع أنشطة تفاعلية بيئية في المناهج الدراسية وتشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات البيئية والحفاظ على البيئة المحيطة بهم، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى ضرورة أن تتضمن منظومة التعليم في المؤسسات التعليمية، سواء في المدارس والجامعات، بعض النصوص والممارسات التي تدعم فكرة الواجب الأخلاقي والالتزام والمسؤولية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن التعليم هدفه بالنهاية ليس فقط إكساب مهارات وإعطاء شهادة بل تقديم مواطن صالح ومتكامل لديه الإحساس بالمسؤولية الوطنية ، ويشارك في الحياة العامة ويعمل ويحافظ على استقرار الدولة.

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