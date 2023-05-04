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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يوضح أهمية تبصير الطلاب بالثوابت الوطنية.. وطرق التعامل مع قضايا التوعية الاجتماعية

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، اهتمام وزارة التربية والتعليم بتفعيل برنامج تدريبي خاص يهدف إلى تعزيز دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بقيم الانتماء الوطني ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي يواجهونها، مثل خطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر.

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وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية مهارات مديري المدارس في التعامل مع قضايا التوعية الاجتماعية والوطنية لدى الطلاب، بما في ذلك مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس. 

وقال إن تلك الدورات التدريبية المكثفة بالمدارس بناءً على تعليمات الوزير، ويتم تنفيذه على مستوى الجمهورية، ويقوم بتدريب جميع مديري المدارس في الإدارة على هذه المهارات، حتى يتمكنوا من تنفيذ البرنامج داخل مدارسهم.

ووجه الخبير التربوي، بضرورة تفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية، خلال إجازة نهاية العام الدراسي 2023، وذلك لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات، وهذا من شأنه تعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى الطلاب وتعزيز الثوابت الوطنية. 

وأضاف أنه من المهم أن تكون هذه الرحلات ضمن إطار تعليمي وتثقيفي محدد، حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة بأقصى قدر ممكن من هذه الفرصة وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، ومن الممكن أن تتم هذه الرحلات بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة المصرية، مثل وزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج التعليمية والتثقيفية.

وطالب أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بوضع خطة لإبراز دور المدرسة في تعزيز السلوك الإيجابى لمواجهة الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، وتكون أهداف واضحة ومحددة للبرامج التدريبية، بالإضافة إلى تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وكذلك تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها ومراقبتها.

علاوة على ذلك، يجب أيضًا وضع آلية لتقييم النتائج وتحديد ما إذا كانت الأهداف قد تم تحقيقها أم لا، وما إذا كانت البرامج فعالة في تعزيز الوعي بقيم الانتماء الوطني ومواجهة الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، واستخدام آليات التقييم لتحديد الممارسات الإيجابية والسلوكيات التي تحتاج إلى تعزيزها والعمل على تطويرها لمزيد من الفعالية.

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