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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على تفاصيل جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

جائزة مجمع الملك
جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

أعلنت جامعة عين شمس، جميع المعلومات الخاصة بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، موضحة أن تم فتح باب التقدم للمشاركة، وذلك في إطار مواكبة أحدث الطرق والمعايير الدولية في مجالات التعليم وترسيخ الثقافة العربية، وذلك عن طريق توفير أفضل التقنيات والإمكانيات للحصول على خدمات علمية وتعليمية على أعلى مستوى.

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وأوضحت أن جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تمثل إحدى المبادرات الأساسية التي أطلقها المجمع لخدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها، وتكريم المتميزين فيها، وتشمل الجائزة مختلف الفروع الأساسية التي تشترك في ترسيخ الهوية اللغوية؛ حيث تشمل الجائزة الأفرادَ والمؤسساتِ العامة والخاصة، كما تتضمن أربعة فروع :

تعليم اللغة العربية وتعلمها

حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة

أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية

نشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية

وتهدف الجائزة إضافة لتكريم المتميزين في خدمة اللغة العربية وتقدير جهودهم إلى لفت الأنظار إلى عِظَم الدور الذي يؤديه هؤلاء في حفظ الهوية اللغوية، وترسيخ الثقافة العربية، وتعميق الولاء وتجويد التواصل بين أفراد المجتمع العربي، كما تهدف إلى تكثيف التنافس في المجالات المستهدَفة، وزيادة الاهتمام والعناية بها، وتقدير التخصصات المتصلة بها؛ لضمان مستقبلٍ زاهرٍ للغة العربية، وتأكيد صدارتها بين اللغات.

وتنقسم فئات الجائزة الى:

الأفراد الذين خدموا اللغة العربية وفروعها

المؤسسات العامة والخاصة

علمًا بأن موعد اغلاق الترشيحات: 1 يونيو 2023

للمزيد من المعلومات عن الجائزة: ضرورة الدخول على الرابط

https://prize.ksaa.gov.sa/site/index

يشرفنا تقديم الدعم الفنى من خلال التواصل على البريد الإلكتروني:

[email protected]

جامعة عين شمس جائزة مجمع الملك سلمان العالمي الثقافة العربية التعليم اللغة العربية خدمة اللغة العربية حوسبة اللغة العربية الوعي اللغوي Jobs Education

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