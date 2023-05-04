تفاصيل المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل " خلال يومى 10 ،11 مايو 2023 بفندق تريومف بالتجمع .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ، الدكتور عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يشارك في المؤتمر خبراء من داخل وخارج مصر من بينهم كمتحدث رئيسى الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، كما يشارك متحدثين من ( معهد جينر - جامعة أكسفورد) ، ( جامعة TU Berlin) ، ( جامعة الإمارات) ،( الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ، ( Hertie School ) ، مبادرة ( Solve for happy) ، بالإضافة إلى حوار مع المهندس محمد جودت المدير السابق لجوجل اكس و منشيء جمعية مليار سعيد.

كذلك يتضمن المؤتمر جلستين مع الإتحاد من أجل المتوسط بمشاركة متحدثين من البنك الأوروبي.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات من خلال عددا من الفاعليات هى :

- مسار اللقاحات (دورة مكثفة لمدة يومين) ، بالإشتراك مع معهد جينر (جامعة أكسفورد).

- القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي

- الشركات الصغيرة والمتوسطة ، جلسة مشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط.

- الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي.

- الاستشعار عن بعد.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الجامعي والدراسات العليا.

- الحلول المستدامة ونتائج COP27‏

- المتطلبات الوطنية الحاسمة في العلوم النووية والإشعاعية

- جلسة مشتركة مع جامعة برلين التقنية

- الجوانب القانونية لزرع الأعضاء والتجارب السريرية

- جلسة التوظيف، جلسة مشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط.

- جلسة التكنولوجيا الحيوية.

- التعليم الطبي.

- جلسة علم الآثار.

- اثر التغييرات المناخية علي الثروة الحيوانية.

- الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع الغذائي.

- جلسة كلية الآثار .

- جلسة قطاع العلوم الأدبية.

ويمكن التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الرابط التالى

http://11thconference.iriseventsmgt.com

وكان قد افتتح الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و السفير البلجيكى بالقاهرة السيد / فرانسوا كورنيه ، المؤتمر الدولى الأول لدائرة أقسام اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس.

وذلك بعنوان " الأخلاق والشعر والجماليات في الأدب الفرنسي و الفرانكوفوني" ، بحضور الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، الدكتورة هدى أباظة مقرر المؤتمر و الدكتور جورج فوريستير جامعة السوربون ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الفرنسية بالجامعة.