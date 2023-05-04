خبير تعليم يوضح دور المدرسة في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على أهمية التعليم في تنمية المجتمع وتطويره، ولذلك تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير النظام التعليمي في مصر باستمرار وتتضمن جهود الوزارة في هذا المجال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير المعلمين المؤهلين والتدريب المستمر لهم، وتحديث البنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا الحديثة للطلاب والمعلمين، كما تعمل على تشجيع الأسر على إرسال أبنائهم إلى المدارس وتوفير فرص التعليم للجميع، موضحًا أن التحديث الجديد للنظام التعليمي في مصر جزءًا من جهود الدولة الهامة.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن توجيه الانتباه والتركيز نحو المشروعات القومية يساعد على توسيع آفاق التعلم والتعرف على أهمية الموضوعات الوطنية والمجتمعية وزيادة الوعي المعرفي لدى الطلاب، كما أنها تشجع الطلاب على التعاون والتفاعل مع بعضهم البعض وتنمية مهارات التخطيط والتنظيم والإدارة والتواصل وحل المشكلات والابتكار، وتسهم في تطوير المهارات والخبرات اللازمة للمواجهة وتعزز المواقف والدوافع والالتزامات لاتخاذ قرارات مستنيرة وإجراءات مسؤولة، وهذه المهارات هي أساسية لنجاح الفرد في مجالات حياته المختلفة.

وأشاد الخبير التربوي، بدور الدورات التدريبية المكثفة بالمدارس ودورها في مواجهة مخاطر الألعاب الالكترونية وحروب الجيل الخامس وتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، موضحًا أن التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي يعد ضروريًا لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة التعليم، فالمدرسة تعد جزء من المجتمع المحلي وتؤثر فيه وتتأثر به، وبالتالي تحرص الوزارة علي أن تتواصل مع مديرى المدارس والمدرسين وتشاركهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، وتسعى لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن المدارس تعمل على تحقيق هذا التعاون من خلال إقامة لقاءات وورش عمل بين أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين التربويين والمديرين التعليميين، ومشاركتهم في وضع الخطط والبرامج التربوية والتعليمية، وتنظيم الزيارات الميدانية والفعاليات الخارجية التي تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية التعليم ودور المدرسة في تحقيق التنمية المجتمعية.