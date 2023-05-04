عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يوضح دور المدرسة في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على أهمية التعليم في تنمية المجتمع وتطويره، ولذلك تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير النظام التعليمي في مصر باستمرار وتتضمن جهود الوزارة في هذا المجال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير المعلمين المؤهلين والتدريب المستمر لهم، وتحديث البنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا الحديثة للطلاب والمعلمين، كما تعمل على تشجيع الأسر على إرسال أبنائهم إلى المدارس وتوفير فرص التعليم للجميع، موضحًا أن التحديث الجديد للنظام التعليمي في مصر جزءًا من جهود الدولة الهامة.

txt

تعرف على تفاصيل جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

txt

تفاصيل المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن توجيه الانتباه والتركيز نحو المشروعات القومية يساعد على توسيع آفاق التعلم والتعرف على أهمية الموضوعات الوطنية والمجتمعية وزيادة الوعي المعرفي لدى الطلاب، كما أنها تشجع الطلاب على التعاون والتفاعل مع بعضهم البعض وتنمية مهارات التخطيط والتنظيم والإدارة والتواصل وحل المشكلات والابتكار، وتسهم في تطوير المهارات والخبرات اللازمة للمواجهة وتعزز المواقف والدوافع والالتزامات لاتخاذ قرارات مستنيرة وإجراءات مسؤولة، وهذه المهارات هي أساسية لنجاح الفرد في مجالات حياته المختلفة.

وأشاد الخبير التربوي، بدور الدورات التدريبية المكثفة بالمدارس ودورها في مواجهة مخاطر الألعاب الالكترونية وحروب الجيل الخامس وتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، موضحًا أن التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي يعد ضروريًا لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة التعليم، فالمدرسة تعد جزء من المجتمع المحلي وتؤثر فيه وتتأثر به، وبالتالي تحرص الوزارة علي أن تتواصل مع مديرى المدارس والمدرسين وتشاركهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، وتسعى لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. 

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن المدارس تعمل على تحقيق هذا التعاون من خلال إقامة لقاءات وورش عمل بين أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين التربويين والمديرين التعليميين، ومشاركتهم في وضع الخطط والبرامج التربوية والتعليمية، وتنظيم الزيارات الميدانية والفعاليات الخارجية التي تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية التعليم ودور المدرسة في تحقيق التنمية المجتمعية.

التعليم تحسين جودة التعليم تحقيق التنمية الشاملة وزارة التربية والتعليم تنمية قيم الولاء والانتماء المجتمع المحلى الطلاب أولياء الأمور المعلمين التنمية المجتمعية المدرسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

أبرز طرق التعامل مع التوتر والقلق قبل وأثناء فترة الامتحانات .. ومحظورات يجب الابتعاد عنها.. وأهم نصائح التغذية

من 7 لـ17 مايو.. انطلاق جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب حقوق عين شمس

تأجيل موعد افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس

خبير يوضح دور الجامعات التكنولوجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

ترشيحاتنا

بعد زيادة سعر السولار.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا

اندلاع حريق في قطار الركاب المتجه من مطروح للإسكندرية

ماذا يفعل الركاب لو السواق زوّد الأجرة بالمخالفة للتسعيرة؟.. التنمية المحلية تجيب

زيادة 10%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال ببلدة حوارة في نابلس

كلام كتير.. شوبير يكشف حقيقة توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ