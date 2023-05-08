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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن عن بدء فعاليات مهرجان المسرح … تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب جامعة القاهرة عن بدء فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة ،  في مسرح المدينة الجامعية بمشاركة 15 عشر كلية من كليات الجامعة ولمدة 15 يوما بواقع عرض كل يوم لكل كلية.

وترتيب العروض كالتالي : 
1- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
2- كلية دار العلوم
3- كلية التربية للطفولة المبكرة
4- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
5- كلية الإعلام 
6- كلية الصيدلة 
7- كلية الاداب
8- كلية الحقوق
9- كلية الهندسة 
10- كلية العلاج الطبيعي
11- كلية الطب البيطري 
12- كلية التخطيط العمراني
13- كلية الطب البشري 
14- كلية طب الفم والاسنان 
15- كلية العلوم.

الخشت يفتتح مستشفى طب الأسنان التعليمي الجديد.. وعميد الكلية: تقديم الخدمات العلاجية لنحو 1200 إلى 1500 مريض يوميا

وبإنتهاء العرض الاخير لكلية العلوم يوم الاحد الموافق 21/5/2023 تنتهي فعاليات المسرح الجامعي للعروض الطويلة , ثم ظهور النتائج من لجنة التحكيم.

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ، انطلقت  فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة، تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان" الأحد 7 مايو ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من الأساتذة والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المنافسات التي يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق باتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم مما يؤدي إلى تعميق الانتماء للوطن.

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