رئيس جامعة عين شمس: مبادرة الطالب المنتج لها مردود اقتصادي كبير

انطلقت، منذ قليل، فعاليات معرض "الطالب المنتج" بكلية البنات جامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس.

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن انطلاق مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية من جامعة عين شمس تشريف كبير للجامعة.

وأكد الدكتور محمود المتيني، في كلمته خلال انطلاق فعاليات الطالب المنتج بكلية البنات جامعة عين شمس أن “مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير سوف نجني ثماره قريبا”.

وأشاد المتيني بدور وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تقديم الدعم في جميع المجالات بالجامعة من خلال التقديم المادي والمعنوي.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تعمل على جذب المزيد من للانخراط فى المشاريع التراثية والصناعات اليدوية والريفية، بجانب دعم مختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحفز الاقتصاد الوطني.

قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات، إن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة، واكتشاف وتنمية قدرات الطلاب المهنية والارتقاء بها، ورفع مستوى الطلاب الاقتصادى والاجتماعى، وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفنى متمثلاً فى المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة.

وتقدم وزارة التضامن فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية وراءها سنوات من التعلم.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وذلك اليوم، الأحد، الساعة 12 ظهرا بكلية البنات بمصر الجديدة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسوارات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع)، وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسوارات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

رئيس جامعة عين شمس مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير

رئيس جامعة عين شمس مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير

رئيس جامعة عين شمس مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير

رئيس جامعة عين شمس مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير

رئيس جامعة عين شمس مبادرة الطالب المنتج بالجامعات المصرية لها مردود اقتصادي كبير